ಮುಂಡಗೋಡ | ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ: ಭರ್ತಿಯಾದ ಬಾಚಣಕಿ ಜಲಾಶಯ

<p><strong>ಮುಂಡಗೋಡ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು, ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುವ ಸನವಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು, ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಅರಣ್ಯದ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳ ಸೇರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ದಡಪಾತ್ರದ ರೈತರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ, ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವ, ಬಾಚಣಕಿ ಜಲಾಶಯವು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹುನಗುಂದ, ಇಂದೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು, ಈ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೆಡು ಸಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>