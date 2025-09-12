ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ಉಳಿವಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಎಸ್‍ಪಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್.

ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‍ಪಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್.ಅಭಿಪ್ರಾಯ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇಷ್ಟು ಮರಗಳ ಕಡಿದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಎಂಬುದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ
ಶಾರದಾದೇವಿ ಸಿ.ಹಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ
Forest

