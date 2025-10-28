ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ₹99.99 ಲಕ್ಷ ವಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಲೇಖನ: ಆಗಾ ಖಾನ್‌ ಅರಮನೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೆರೆಮನೆ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಲೇಖನ: ಆಗಾ ಖಾನ್‌ ಅರಮನೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೆರೆಮನೆ!
ಲೇಖನ: ಆಗಾ ಖಾನ್‌ ಅರಮನೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೆರೆಮನೆ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕಾರವಾರ: ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಅಬ್ಬರ; ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಲಂಗರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರವಾರ: ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಅಬ್ಬರ; ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಲಂಗರು
ಕಾರವಾರ: ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಅಬ್ಬರ; ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಲಂಗರು
Uttara KannadaCash

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT