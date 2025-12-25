ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ

ವಾರದಿಂದ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ: ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಧಿರಿಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:28 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಏಸುವಿನ ಜೀವನ ಕಥನ ರೂಪಿಸುವ ರೂಪಕವನ್ನು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಏಸುವಿನ ಜೀವನ ಕಥನ ರೂಪಿಸುವ ರೂಪಕವನ್ನು ಪುಟಾಣಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
Karwarchristmas

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT