ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ದಾಂಡೇಲಿ | ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ: ಹಿಡಿದು ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದಾಂಡೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಾಂಡೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿವು
ದಾಂಡೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದಾಂಡೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಾಂಡೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿವು
ದಾಂಡೇಲಿ ಪ್ರವಾಸ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿವು
Uttara KannadaDandeliCrocodile

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT