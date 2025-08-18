ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹೊನ್ನಾವರ | ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇಳಿಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಿ: ನ್ಯಾ.ಎಸ್.ಜಿ.ಪಂಡಿತ ಸಲಹೆ

ವೃಕ್ಷಾರೋಪನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:18 IST
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ‘ಸಹಸ್ರಾರು ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು  
ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
ForestNature

