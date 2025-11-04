ಗೋಕರ್ಣದ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್

<p><strong>ಗೋಕರ್ಣ</strong>: ಮೂಲತಃ ಗೋಕರ್ಣದ, ಸದ್ಯ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕೂರ್ಸೆ ತಮ್ಮ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟದ ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 200 ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕನಸನ್ನು ಸಾಕರಗೊಳಿಸಲು ಪಟ್ಟಿದ್ದ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈಕೆ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೋರ್ಸೆ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು. ತಂದೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>