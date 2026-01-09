ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಗೋಳಿ ಹಳ್ಳದಂಚಿನ ಸೇತುವೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕುಸಿತ: ಯಾಮಾರಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 8:20 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 8:20 IST
ಗೋಳಿ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಎರಡು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ₹2 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್.ಎನ್.ಸಿದ್ದಾಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಇಇ
Uttara KannadaProblem

