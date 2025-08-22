ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: 21 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಶೂನ್ಯ’ ದಾಖಲಾತಿ

ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರ ವಲಸೆ: ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಆತಂಕ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:58 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:58 IST
ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಡಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಡಿಪಿಐ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದರೆ ಪುನಃ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಲತಾ ನಾಯಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಡಿಪಿಐ
Uttara KannadaKarwarGovernment schools

