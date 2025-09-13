ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಸು ಕಳವು: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

<p><strong>ಹೊನ್ನಾವರ</strong>: ಹಸುವೊಂದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಬಂಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ಮುಗ್ದಂ ಕೊಲೊನಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಸಾಧಿಕ್ ಜಕ್ವಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿ ಸಬೀಲ್ ಬೆಟ್ಟೆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೆಬ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೆ.4ರಂದು ರಾತ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಸುವೊಂದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಬ್ರಿಜಾ ಕಾರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>