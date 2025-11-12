ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ರಾಮನಗರದಿಂದ ಕೈಗಾಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಪೂರೈಸುವ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು: ಕದ್ರಾ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪಾಯ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಕೆಳಭಾಗದ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ 10 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ವಾಹನ ಓಡಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಭಾರದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಡೆದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಶ್ರೀಧರ ಕಲಗಾರೆ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
DamKaiga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT