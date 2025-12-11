ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಆತಂಕ ಪಡದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
ಕೈಗಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Karawar

