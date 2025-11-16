ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ | ಕಾಳಿ ಸೇತುವೆ: ಪೈಲಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಥಗಿತ!

ನಿಗದಿತ ಆಳಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿನ ಪದರು
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪೈಲಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಬಳಿಕ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎನ್‌ಎಚ್ಎಐ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ
Uttarakannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT