ಕಾರವಾರ: ವಾಹನ ಹುದುಗಿಸುವ ಕೈಗಾ ಹೆದ್ದಾರಿ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:39 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:39 IST
ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಿಯೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು
ಕಾರವಾರ–ಕೈಗಾ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ
ರಾಮು ಅರ್ಗೇಕರ್ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ
uttar kannadaKaiga

