ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ– ಕೈದಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ

<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮೂರು ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸೇರಿ 9 ಮೊಬೈಲ್, ವಿವಿಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಬ್ಯಾರಕ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಿತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕಾರಾಗೃಹದ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ವೇಳೆ 4 ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, 5 ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಚಾರ್ಜರ್, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಗಾದೆ ತೆಗೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 7 ಕೈದಿಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಲಗಾ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>