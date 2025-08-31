ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕಾರವಾರ | ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಧಿಕ: ಹಾನಿ ಇಳಿಕೆ

ಭೂಕುಸಿತ, ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು, ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ರಸ್ತೆಗೆ ನಷ್ಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:10 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:10 IST
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಸ್ತಿಯ ಹಾನಿಯ ವರದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
RainKarwar

