ಕಾರವಾರ | 1.46 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಸಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಮುಕ್ತಿ: ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ₹11 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ

ದಶಕಗಳಿಂದ ದಾಸ್ತಾನಾಗಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
ಜಹೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಕೋಶದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ
Karwarwaste

