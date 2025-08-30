ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕ ₹140 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ

ನಿತ್ಯ 1.50 ಕೋಟಿ ಲೀ. ನೀರು ಪೂರೈಕೆ: ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttarakannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT