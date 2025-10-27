ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ: ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ರಾವಲ್ ಹೊರಕ್ಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:27 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಐಸಿಸಿ, ಯುನಿಸೆಫ್‌ನಿಂದ 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರವಸೆ' ಅಭಿಯಾನ
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಐಸಿಸಿ, ಯುನಿಸೆಫ್‌ನಿಂದ 'ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರವಸೆ' ಅಭಿಯಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ICC Womens WC: ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸೀಸ್ ಸವಾಲು
ICC Womens WC: ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸೀಸ್ ಸವಾಲು
Women World cupODI cricketWomens Cricketcricket world cup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT