ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ: ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆವರಣವೇ ಕೊಠಡಿ!

ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಗಿಯದ ‘ಕೊರತೆ’
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ₹3.30 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬಹುದು
ವಿ.ಜಿ.ಗಣೇಶರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
Uttara Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT