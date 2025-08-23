ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ: ಮತಹಕ್ಕಿಗೆ ನೂರಾರು ಸಂಘಗಳು ಅನರ್ಹ?

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:17 IST
ಮತ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಆಯಾ ಶೇರುದಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಹೆಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ
ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ
Uttara KannadaBDCC BankKDCC Bank

