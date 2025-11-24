ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಮಟಾ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ: ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಅಭಿಮತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾವು ಅತಿರೇಕದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಂಥ ಒಗ್ಗೂಡಿವಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಿರೇಗುತ್ತಿಗೆ ಊರಿಗಿದೆ
ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ ಸಾಹಿತಿ
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಸಹೃದಯತೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ , ಶಾಸಕ
Uttara Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT