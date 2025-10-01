ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕುಮಟಾ: ಬೇಸಿಗೆಗೆ ‘ಬಹು ಗ್ರಾಮ’ಕ್ಕೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ನೀರು

ಎಂ.ಜಿ ನಾಯ್ಕ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:06 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:06 IST
ಡಿಸಿಎಫ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ
‘ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಫ್ ಜೊತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಬರುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಳಕೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
