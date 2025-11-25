ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುಮಟಾ| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ: ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಭಾಷೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ
ರಾಜಾಸಾಬ್ ಎ.ಎಚ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ– ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಕಾಡೆಮಿ
