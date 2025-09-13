ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ

₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮುಗಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ಅವಕಾಶ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
= ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎಂಜಿನಿಯರ್
Uttarakannadabuilding

