ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಶಿರಸಿ | ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಕಸ

ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಎಂಆರ್‌ಎಫ್ ಘಟಕ: ತ್ಯಾಜ್ಯ ಒಯ್ಯಲು ನಿರುತ್ಸಾಹ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಂಆರ್‌ಎಫ್ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹಾವಣಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
Uttarakannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT