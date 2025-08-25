ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Organic Farming | ಕುಮಟಾ: ತಣ್ಣೀರಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸುಗ್ಗಿ

ಜಮೀನು ಗೇಣಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ: ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿ
ಎಂ.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:06 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:06 IST
ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಗಿಳಿ ಅಳಿಲು ಮಂಗ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರು ನರಿ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ
ಬೀರ ಗೌಡ ತಣ್ಣೀರಕುಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
Uttarakannada

