ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ವಿರೋಧ | ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿ ಮಂಡಿಸಿ: ಅನಂತ ಅಶೀಸರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:29 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:29 IST
50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ. ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿ
ಅನಂತ ಅಶೀಸರ ಬೇಡ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ
Riverprotest

