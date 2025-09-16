ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ: ಕಸದ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ: ನಿರ್ಣಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:02 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:02 IST
Uttara Kannada

