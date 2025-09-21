ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ: ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
ನಗರಸಭೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೊಸ ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಪಟ್ಟರಾಜ ಗೌಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
Uttarakannada

