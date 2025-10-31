ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶೂ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಅಪೂರ್ಣ: ಅರ್ಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ವಿತರಣೆ ಇಲ್ಲ

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೂ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಉಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿತರಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಿದೆ
ಡಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಕ ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
