ಶಿರಸಿ: ಅಂತಿಮ ಹಂತದತ್ತ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕಾಮಗಾರಿ

ಶೀಘ್ರವೇ ತಲೆಯೆತ್ತಲಿದೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:38 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:38 IST
₹15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ  2022ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ 
2026ರ ಮಳೆಗಾಲಪೂರ್ವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ರಾಮಲಿಂಗೇಶ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
sirsiStadium

