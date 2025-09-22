ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ: ಪಂಪವನ; ಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರುಹುಗಳೂ ಮಾಯ

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾದ ವನ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಪಂಪವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹60 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆದಿಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವನದ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ
ರಾಜಶೇಖರ ಒಡೆಯರ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬನವಾಸಿ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
sirsipark

