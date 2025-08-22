ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಅಂಕೋಲಾ: 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:02 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಅಂಕೋಲಾ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂಕೋಲಾ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
