ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಬೀದಿನಾಯಿಗಿಲ್ಲ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ

40 ಸಾವಿರ ಲಸಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಪೂರೈಕೆ: ಸಾಕುನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:03 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:03 IST
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು ಬೀದಿನಾಯಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ನಿಷ್ಣಾತರಿಲ್ಲ. ಬೀದಿನಾಯಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು
ಡಾ.ಮೋಹನ ಕುಮಾರ್ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
Uttarakannada

