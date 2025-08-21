ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
uttara kannada
ಮಳೆ | ಕುಂಡಲ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:22 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:22 IST
ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಡಲ ಸೇತುವೆ ಬುಧವಾರ ಮುಳುಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಆವರಿಸಿದೆ
uttar kannadaRain

