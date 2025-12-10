ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ದ್ವೀಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸೆಳೆಯವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:22 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:22 IST
ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ
ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ
