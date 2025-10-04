ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಲಗ್ಗೆ

ರೈತರ ವರ್ಷದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸವಾಲು
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:48 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:48 IST
ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಡೆ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಕೂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಗಿರೀಶ ಆರ್.ಎಫ್.ಒ. ಶಿರಸಿ 
Uttara Kannada

