ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಹೊನ್ನಾವರ | 'ಯಕ್ಷಗಾನ: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹತ್ತಾಂತರವಾಗಲಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಣವಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕಾಯರ್ಾಗಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳ ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದಶರ್ಿಸಿದರು.
Uttarakannada

