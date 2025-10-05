ಹೊಸಪೇಟೆ | ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ 10 ದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ: ಅಹಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ಇನ್ನೂ 10 ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಹಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಡ್ಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗಡುವನ್ನು 10 ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುತ್ತಿರುವದು ಖಂಡನೀಯ. ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆದವರ ಬಣ್ಣ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಲು ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಣ್ಣದಮನೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನುವಾದಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸುವವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಸದ್ದಾಂ ಅಡ್ವಕೇಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮೊದಲು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವವರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಜೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಾಣದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅಲ್ತಾಫ್ ಮಕಂದರ್, ಈರಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>