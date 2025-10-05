ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಂಕಸಮುದ್ರ: ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯ

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ | ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬಾನಾಡಿಗಳ ಕಲರವ
ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ
ಬಿಳಿ ಹುಬ್ಬಿನ ಬಾತು(ಗಾರ್ಗೆನಿ)
ಚಿಕ್ಕ ಶಿಳ್ಳೆಬಾತು (ಲೆಸರ್ ವಿಸಿಲಿಂಗ್ ಡಕ್) ಮರಿಗಳು
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರು
ಮರಿಗೆ ತುತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕರಿತಲೆ ಕೆಂಬರಲು
ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ಭುತ
ಬದ್ರೀಶ್ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬೆಂಗಳೂರು.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ
