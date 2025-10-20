ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ| ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕೊರತೆಯಿಂದ ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಎಸ್‌.ಜಾಹ್ನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:54 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:54 IST
ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಕೈಸೇರಿದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪ್ಪು ಎಸಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಎಸ್‌.ಜಾಹ್ನವಿ ಎಸ್‌ಪಿ
PoliceCrime

