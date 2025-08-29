ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಮುಖವೂ ನೋಡಿಲ್ಲ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂದೊಳ್ಳು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂರಿಲ್ಲ
ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:33 IST
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಚಿಂತ್ರಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ
ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು
ಟೆಂಟ್‍ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಳಕುಮಂಡಲ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ ಭಯದಿಂದಲೇ ಬದುಕಬೇಕಿದೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಬಹುವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು
ಕಲ್ಲೇಶ್ ಸಿಂದೊಳ್ಳು ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ನಿವಾಸಿ
ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಪ್ರಭಾಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ
