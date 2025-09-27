ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ | ಹಂಪಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಳುಗೆಡವಲು ಯತ್ನ

ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದಲೇ ಅಸಹಕಾರ ಆರೋಪ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಜೆಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ನಿಶ್ಚಿತ. ಇನ್ನಾದರೂ ‘ಹವಾಮ’ ಜತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿ
ರಮೇಶ್ ವಟಗಲ್‌ ‘ಹವಾಮ’ ಆಯುಕ್ತ
‘ಹವಾಮ’ದಿಂದ ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ನೀಡಿದರೆ ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ದಯಾನಂದ ಎಇಇ ಜೆಸ್ಕಾಂ
