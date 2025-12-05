ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ:ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ

ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೋ ಗಮನಿಸುವೆ
ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕುಲಪತಿ
Hampi

