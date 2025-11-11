ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ‘ಜಲ್ ಹಿ ಅಮೃತ್’: ₹25 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:00 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:00 IST
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ಎಚ್.ಇಮಾಮ್‌ಸಾಹೇಬ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಎಸ್‌ಟಿಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು
vijayanagara

