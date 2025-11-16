ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯನಗರ| ₹23 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿ: ನಗರಸಭೆ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ

ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
- ಜನ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗದಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ₹23 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ
ಎಚ್‌.ಆರ್‌.ಗವಿಯಪ್ಪ ಶಾಸಕ
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳಿದ್ದವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಾರದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿದೆ.
ರವಿ ನಾಯ್ಕ್ ಎಇಇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
vijayanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT