ಹರಪನಹಳ್ಳಿ | ದಾಖಲೆ ಮಳೆ: 5 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ 13.6 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಚೆನ್ನಾಪುರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಿಬಾಯಿ, ಬೆಂಡಿಗೆರೆ ಸಣ್ಣತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ, ಗೋಣೆಪ್ಪ, ಮುತ್ತಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಣಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ, ಪುಣ್ಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅರಸೀಕೆರೆ 2 ಸೆಂ.ಮೀ, ಚಿಗಟೇರಿ 1.4, ಹಿರೆಮೇಗಳಗೆರೆ 3, ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ 13, ಹಲುವಾಗಲು 1.3 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ.ವಿ.ಗಿರೀಶ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>