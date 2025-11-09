ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದದ್ದು ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:29 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ| ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ: ಕರವೇಯಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗಾವಿ| ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ: ಕರವೇಯಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
ಬೆಳಗಾವಿ| ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ: ಕರವೇಯಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ | ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,300 ನಿಗದಿ: ಕರವೇಯಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗಾವಿ | ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,300 ನಿಗದಿ: ಕರವೇಯಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ
ಬೆಳಗಾವಿ | ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,300 ನಿಗದಿ: ಕರವೇಯಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ
vijayanagaraPrahlada JoshiSugarcane GrowersCM siddaramaiah

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT