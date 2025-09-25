ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: 2,106 ಮನೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:36 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:36 IST
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
–ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
vijayanagaraCaste CensusCaste survey

